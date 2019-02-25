Eski Roma Belediye Başkanı'na Yolsuzluktan Hapis Cezası

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İtalya'nın başkenti Roma'nın eski Belediye Başkanı Giovanni Alemanno, yolsuzluk suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Alemanno, Roma Belediye Başkanı olduğu dönemde (2008-2013) Belediye'de yapılan yolsuzluklara karıştığı iddiasıyla açılan davada hüküm giydi.Roma Mahkemesi, Alemanno'ya yolsuzluk suçundan 6 yıl hapis, yasa dışı finansman sağlamak suçundan da 2 yıl kamu görevinden men cezaları verildiğini duyurdu.Alemanno, mahkeme kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yanlış bir karar. Gerekçenin okunmasından sonra üst mahkemeye itirazımızı yapacağız. Hep söylediğim ve hakim karşısında da vurguladığım gibi ben masumum." ifadelerini kullandı.İtalya'da eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi "Forza İtalya"nın üyesi olan 60 yaşındaki Alemanno, Roma Belediye Başkanı olmadan önce 2001-2006 yılları arasında Tarım Bakanı olarak görev yapmıştı.