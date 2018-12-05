Eski Sason Jandarma Komutanı Hakim Karşısında

Ağrı
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Sason
İlçe Jandarma
Komutanı binbaşı Zafer Kaya
'nın yargılanmasına devam edildi.
Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Kaya ve avukatı katıldı.
Sanık Kaya, bugüne kadar kendisinin herhangi bir suçlamayla yargılanmadığını belirterek, ancak farklı tarihlerde kendisi, eşi ve kardeşlerinin FETÖ tarafından mağdur edildiklerini söyledi.
Kaya, ilk duruşmada olduğu gibi HTS kayıtlarıyla bilirkişi raporlarının uyuşmadığını ileri sürerek, bilirkişi raporları, itirafçı olarak dinlenen örgüt üyeleri ve tanıkların ifadelerinde de adının geçmediğini ifade etti.
HTS kayıtlarında ardışık şekilde arandığının gerçeği yansıtmadığını, arada sivil insanlarla olan görüşmelerin çıkarıldığını iddia eden Kaya, kendisine yöneltilen HTS kayıtlarındaki numaraların asker, asker aileleri ve çocuklarının bakıcısına ait olabileceğini belirtti.
Kaya, özellikle eşinin çalıştığı üniversitede FETÖ tarafından mağdur edildiğini, kendisinin de yine FETÖ üyesi suçlamasıyla yargılanan rütbeli biri tarafından izinden geç dönen asker nedeniyle cezalandırdığını ifade ederek, tüm bunların kendisinin FETÖ üyesi olamayacağını gösterdiğini ileri sürdü.
Örgüt üyesi olmadığını, itirafçı, tanık ve bilirkişi raporlarının dikkate alınarak tahliye edilmesini talep eden Kaya, "2007 ve sonrasında FETÖ tarafından en fazla zararı ben, eşim ve ailem gördük. Mağdur durumdayken bugün ise FETÖ üyesi suçlamasıyla tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Sanık avukatı da tüm ifadeler ve bilirkişi raporlarında müvekkilinin adının geçmediğini, HTS kayıtlarında ise hata yapıldığını belirterek, Kaya'nın tahliyesini veya adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, soruşturma kapsamında ifade ve teşhis tutanaklarının gönderilmesi için duruşmayı erteledi.
Jandarma,Sason
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:33