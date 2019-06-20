20.06.2019 12:46
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Eski Sayıştay başdenetçisi FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

Eski Sayıştay başdenetçisi FETÖ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eski Sayıştay başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı.

Manisa'nınAkhisarilçesinde, eskiSayıştaybaşdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlEmniyet Müdürlüğüekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine bu adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A. gözaltına alındı.
Afyonkarahisar veAnkara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Manisa,Akhisar,Sayıştay,Güncel

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