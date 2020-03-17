Eski Senato Üyesi Ekrem Kabay son yolculuğuna uğurlandı
Cumhuriyet Senatosunda 1973-1979 yılları arasında Burdur üyeliği yapan Ekrem Kabay Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.
17.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:30
Cumhuriyet Senatosunda 1973-1979 yılları arasında Burdur üyeliği yapan Ekrem Kabay Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde hayatını kaybeden CHP'li eski senatörlerden Ekrem Kabay (89) Burdur'da toprağa verildi. Ahmet Kabay'ın cenazesi, Burdur Merkez Ulu Cami'nde ikindi namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Burdur Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Bakanı Serkan Şimşek, CHP Belediye Meclis üyeleri ve yakınları katıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 1931'de doğan Kabay, Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu, bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Kabay, 1973-1979 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu Burdur üyeliği ve Senato divan katip üyeliği görevinde bulundu. Ahmet Kabay, dört çocuk babasıydı. - BURDUR
Tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde hayatını kaybeden CHP'li eski senatörlerden Ekrem Kabay (89) Burdur'da toprağa verildi. Ahmet Kabay'ın cenazesi, Burdur Merkez Ulu Cami'nde ikindi namazı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Burdur Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Bakanı Serkan Şimşek, CHP Belediye Meclis üyeleri ve yakınları katıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 1931'de doğan Kabay, Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun oldu, bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. Kabay, 1973-1979 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu Burdur üyeliği ve Senato divan katip üyeliği görevinde bulundu. Ahmet Kabay, dört çocuk babasıydı. - BURDUR
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Burdur, Güncel
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