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Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Defne Samyeli, kendisiyle ayrıldıktan sonra genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile Atina'da görüntülenmesiyle ilgili ilk kez konuşarak "Şimdilik bir şey söylemeyeceğim" diyerek kafaları karıştırdı.

08.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:05

Bir buçuk yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli ile yollarını ayıran ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edildi. Haklarında çıkan haberleri yalanlamayarak sessiz kalan ikili, önceki gün Atina'da baş başa görüntülendi. Defne Samyeli ise ikilinin aşkı hakkında ilk kez konuştu.

CEM VE SERENAY YAKALANDI

Daha önce de Alice Müzikali'nin 50. oyun kutlamasında birlikte görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya bu sefer de Atina'da yakalandı. İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Dün akşam konserinden çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli ise ikilinin yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Cem Yılmaz ile olan ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Samyeli, TV100'e yaptığı açıklamada "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi. Samyeli'nin bu açıklaması ise akıllara 'Herkesten sakladığı bir olay mı yaşandı?' sorusunu getirdi.

"DEFNE ŞAHANE BİR İNSAN" DEMİŞTİ

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan arkadaşlıkları Nisan 2018'de sürpriz bir şekilde aşka dönüşmüştü. Bir röportajında ilişkisinden bahseden Cem Yılmaz, "Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz" demişti.

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Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
CULLUK HATÇA:Defne samyeli sana gönderme çoktan yapılmış. Yaşlandın cınım cem in canı genç çekmiş
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12345:YEDİREMEDİM DEMİYOR DA :) YAŞIN KAÇA GELMİŞ BİRAZ DAHA ORTALIKTAN KAYBOLSAN
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SAKARYALI HATUN:Benim henüz bir sevgilim yok. :))))
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SEVGİLİ:Yaşın genç daha, bir gün olur elbette..
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KALE:DEFNE SAMYELİ HARİKA BİR KADISIN. SENİN ELİNE HİÇ BİRİ SU DÖKEMEZ ONLAR MAKYAJ GÜZELİ
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MR ROBOT:hhahaha
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