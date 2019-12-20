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Eski sevgili kıskançlık krizi geçirdi, düğünü bastı, geline saldırdı! O anlar kamerada

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen düğün töreni, damadın eski sevgilisinin salonu basmasıyla kabusa dönüştü.

20.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:28

'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen düğün töreni, damadın eski sevgilisinin salonu basmasıyla kabusa dönüştü.

Damatla eskiden sevgili oldukları öğrenilen kadın, damadın başka biriyle evleneceğini öğrenince düğün gününü ve yerini öğrendi.

SENİ SEVİYORUM NİDALARIYLA SALONA GİRDİ

Düğün tüm hızıyla ve neşesiyle sürerken, birden içeri bir kadın girdi ve salona büyük bir hızla giren kadının "Richard, evlenemezsin. Seni seviyorum, evlenemezsin" sözleriyle bağırdığı duyuldu.

Damadın yakını olduğu öğrenilen 2 erkek tarafından önce durdurulan kadın daha sonra onların ellerinden kurtularak geline saldırdı. Kıskançlık krizi geçiren kadın davetliler tarafından zor zaptedildi ve salondan uzaklaştırıldı. Bu sırada damadın ,"Şunu dışarı çıkarın" dediği de duyuldu.

Eski sevgilinin salona girişi, damada haykırışları ve geline saldırı anları o an düğünde bulunan davetliler tarafından kaydedildi.

ONUNLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ, DİĞERİYLE EVLENDİ

paylaşım platformu YouTube'a yüklenen videonun altına bir kullanıcının "Onunla cinsel ilişkiye girdi, sonra diğeriyle evlendi" şeklindeki yorumu ise dikkat çekti.

Eski sevgili kıskançlık krizi geçirdi, düğünü bastı, geline saldırdı! O anlar kamerada

Mexico City, Meksika, 3. Sayfa, Dünya


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