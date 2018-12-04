Eski Sevgililerin Köpek Davasında Karar Çıkmadı

04 Aralık 2018 Salı 15:59



04 Aralık 2018 Salı 15:59

Eskişehir'de ayrıldıktan sonra sahip oldukları 'Marley' isimli köpeği paylaşamayan eski sevgililerin davasında karar çıkmadı. Köpeğin Veteriner Hekimi Gürcan Yiğit Özkan ise köpeğin sağlık karnesinin davacı Osman Orhan Baçaru'nun üzerine geçirildiğini iddia etti.Eskişehir'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru'nun, eski sevgilisi Ezgi Bölükbaşı'na Golden Retriever cinsi 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla açtığı davanın 3. duruşması, Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Mahkemede davacı Osman Orhan Baçaru ile taraf avukatları hazır bulundu. Davada tanık olarak dinlenen 'Marley'in veteriner hekimi Gürcan Yiğit Özkan ise köpeğin veteriner hekimliğindeki sağlık karnesinin, davalı Ezgi Bölükbaşı'ndan davacı Osman Orhan Baçaru'nun üzerine geçirildiğini iddia etti.Öte yandan dava, delillerin sunulması ve iddiaların incelenmesi için 12 Şubat 2019 tarihine ertelendi. - ESKİŞEHİR