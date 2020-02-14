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Eski sevgilisini 5 farklı yerinden bıçaklayarak kaçtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde genç kız eski sevgilisi ile tartıştığı sırada kavgaya dönüşmesi sonucu 26 yaşındaki genç kızın 5 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

14.02.2020 08:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:09Eski sevgilisini 5 farklı yerinden bıçaklayarak kaçtı
'nin ilçesinde genç kız eski sevgilisi ile tartıştığı sırada kavgaya dönüşmesi sonucu 26 yaşındaki genç kızın 5 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2264 sokak ikamet eden G.K. (26) eski sevgilisi Zeki Özen ile evinin önüne konuşmak için çıktı. Belli bir süre sonra tartışmaya başlayan G.K. ve Zeki Özen, yanında bulunan bıçak ile G.K.'yı 5 farklı yerinden bıçaklamasının ardından kaçtı. O sırada evde bulunan kız arkadaşı G.K.'yı kapının önünde kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine çok sayıda polis gelirken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan G.K.'yı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikamet ettiği Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gözaltına aldı. - DENİZLİ

Merkezefendi, Zeki Özen, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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