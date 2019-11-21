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Eski sevgilisini öldüren katil: "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum"

İzmir'in Buca ilçesinde 18 yaşındaki eski sevgilisini öldüren sanık, mahkemede "Beni mecbur bıraktı.

21.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:04Eski sevgilisini öldüren katil:
'in ilçesinde 18 yaşındaki eski sevgilisini öldüren sanık, mahkemede "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde öldürülen Dilan Tutucu'nun (18) telefonunda "Azrail" olarak kayıtlı bulunan sanık Ahmet Yaman'ın yargılanmasına başlandı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yaman, maktul Dilan Tutucu'nun annesi ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Yaman, olaydan 2 gün önce İstanbul'dan geldiğini, daha önce ilişki yaşadıkları maktul Dilan'la aralarının bozuk olduğunu, düzeltmek için görüşmek istediğini söyledi.

Yaman, görüştükleri sırada Dilan Tutucu'nun cep telefonunu aldığını belirterek, "Fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartışmaya başladık. Cinnet geçirdim. Söylemek istemediğim çok şey var. Burada konuşamıyorum" dedi.

Duruşma savcısının sanığa, "Dilan'ın cep telefonunda 'Azrail' olarak kayıtlısın. Neden? Tehdit mi ettin?" sorusu üzerine sanık, "Bilmiyorum. Onun bileceği iş" diye cevap verdi. Yine savcının "Neden silah taşıyorsun, kaç yaşındasın?" sorusunu ise sanık, "Silah taşıyorum. Hasımlarım var. 22 yaşındayım" diye yanıtladı.

Sanığın savunması sırasında maktulün 15 yıl önce öldürülen babasıyla ilgili ifadeler kullanması üzerine maktulün yakınları tepki gösterdi. Salonda arbede yaşanması nedeniyle sanık ve maktul yakınları dışarı çıkarıldı.

Sanığın geri getirilmesinden sonra duruşma savcısı, sanık hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açıldığını ancak sanıktan "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ek savunma istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Ahmet Yaman, olayı baskı altında gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum. Onlar kadar ben de mağdurum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

20 Nisan 2019'da İzmir'in Buca ilçesinde 18 yaşındaki Dilan Tutucu, evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu. Olayın ertesi günü genç kızın katil zanlısı olarak aranan erkek arkadaşı Ahmet Yaman, polise giderek teslim oldu. Yaman, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İZMİR

Ahmet Yaman, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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