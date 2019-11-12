Haberler » 3. Sayfa » Eski sevgilisini tehdit eden sahte hakime 'elektronik kelepçe' takılacak - Haber

Eski sevgilisini tehdit eden sahte hakime "elektronik kelepçe" takılacak

Adana'da kendisini hakim olarak tanıtarak sevgili olduğu kadını, gerçeği öğrendikten sonra ayrılmak isteyince tehdit eden kişiye 'elektronik kelepçe' takılmasına karar verildi.

12.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:16Eski sevgilisini tehdit eden sahte hakime
'da kendisini hakim olarak tanıtarak sevgili olduğu kadını, gerçeği öğrendikten sonra ayrılmak isteyince tehdit eden kişiye 'elektronik kelepçe' takılmasına karar verildi.

1 çocuk annesi 41 yaşındaki ev hanımı N.O., eşinden boşandıktan sonra 2016 yılında sosyal medyada kendisini hakim olarak tanıtan Y.E.A. (32) ile tanıştı. N.O. 4 ay flört ettikten sonra sevgilisini araştırmaya karar verdi. FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığını iddia eden adamın aslında işsiz, evli ve 1 çocuğu olduğunu öğrendi. Daha da araştırmayı derinleştiren N.O. aslında flört ettiği adamın kadınları ağına düşürüp kredi kartlarını kullanarak dolandırdığını öğrendi. Bunun üzerine N.O. ayrıldığı Y.E.A.'dan sürekli tehditler alıp bir türlü kurtulamadı.

N.O.'nun mağduriyeti üzerine basında çıkan haberlerin ardından harekete geçen savcılık Y.E.A.'ya 'elektronik kelepçe' takılmasına karar verdi. Telefonunu kapatan zanlının ortadan kaybolduğu ve polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

Y.E.A.'nın, 7 yaşındaki kızının annesi olan eşi A.A. ve kayınvalidesine de şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:17 Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
14:16 Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü
14:16 Sanayide korkutan yangın
14:11 Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı
14:09 İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 tutuklama
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:31:44