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Eski sevgilisini ve annesini vuran zanlı yakala

Eski sevgilisini ve annesini vuran zanlı yakalandıİSTANBUL - Esenyurt'ta eski kız arkadaşının evine giden ve tartıştıktan sonra genç kızı ve annesini silahla vuran zanlı yakalandı.

24.07.2019 23:52
Eski sevgilisini ve annesini vuran zanlı yakala
Eski sevgilisini ve annesini vuran zanlı yakalandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta eski kız arkadaşının evine giden ve tartıştıktan sonra genç kızı ve annesini silahla vuran zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün Esenyurt İnönü Mahallesi'nde uzun süredir saplantılı olduğu eski sevgilisinin evini basıp, Kübra G. ve annesini vuran S.A olaydan 6 saat sonra yakalandı. Esenyurt İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin titiz çalışması sonucunda Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yakalanan zanlının üzerinde olayda kullanılan silah bulunamazken zanlının olayda kullandığı silahı çöpe attığını belirttiği öğrenildi. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kalçasından yaralanan genç kız ve bileğinden yaralanan annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski sevgilisini ve annesini vuran zanlı yakala

İnönü mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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