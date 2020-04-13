Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü

Çekmeköy'de 27 yaşındaki genç kadını darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi ve 2 arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı.

13.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:33
Çekmeköy 'de 27 yaşındaki genç kadını darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi ve 2 arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı. Öldürülmekten korktuğunu söyleyen B.A.'nın talebi üzerine mahkeme, 3 şüpheli hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Genç kadının darp edildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Olay geçtiğimiz ay Çekmeköy'de bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki B.A. eski sevgilisi K.Ö. ile aralarındaki sorunları konuşmak için bir araya geldi. B.A. istasyonda arabasıyla beklediği sırada eski sevgilisi K.Ö. arkadaşlarıyla birlikte B.A.'nın yanına geldi. Bir süre konuştuktan sonra şüpheli K.Ö., genç kadına yönelik tehdit ve hakaret ederek, darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren genç kadın, bir süre sonra taksiyle arkadaşının evine gitti ve darp raporu alarak 3 kişi hakkında şikayetçi oldu.
"'ŞİKAYET EDERSEN SENİ MAHVEDERİM' DİYEREK DARP ETTİ"
Genç kadın emniyete verdiği şikayet dilekçesinde yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Beni tehdit etti. 'Şikayet edersen hayatını mahvederim' diyerek küfür etti. Ben de, 'yanımdan git' dedim. Sonra beni darp etmeye başladı. Beni fazlasıyla hırpaladı. Beni yere attı, tırnakladı. Yüzüme ve sırtıma vurdu. Beni savurup yola fırlattı. Yere düştüm, suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti. Arkadaşları A.N. ve İ.T. de oradaydılar. K.Ö.'nün beni darp ettiğini gördükleri halde beni kurtarmak için hiçbir şey yapmadılar. Hatta A.N. da beni darp etti. Onlara, 'sizi şikayet edeceğim' dedim. Bunun üzerine bana 'senin için kötü olur' diyerek küfür etti. Bana yardım etmek isteyen insanlara da izin vermediler. Daha sonra aracımı orada bırakarak taksiyle arkadaşımın evine geçtim. Dudağımın patladığımı fark ettim. Üstümde kan lekeleri vardı"
6 ay boyunca yaklaşamayacaklar
Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan genç kadın, kendisine zarar vermelerinden korktuğunu söyleyerek eski sevgilisi ve arkadaşları hakkında şikayetçi oldu. Avukatı Merve Uçanok aracılığıyla uzaklaştırma kararı için mahkemeye de başvurdu. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 3 şüphelinin B.A.'ya 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.
Görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan şüpheli K.Ö.'nün genç kadını darp ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, şüphelinin B.A.'yı uzun bir süre hırpaladığı ve darp ettiği görülüyor.Kadının yediği dayak sonrası baygınlık geçirdiği de görülüyor. Olaya ilişkin savcılığın soruşturması sürüyor.
(Gamze Erdemir/İHA) Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü

Kaynak: İHA

Etiketler: Çekmeköy, Genç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Eski sevgilisini yola fırlatıp dakikalarca dövdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:03: "Saygı Nöbetçileri" maskeyle nöbet tutmaya başladı - Haber 18:02: Diyarbakır'da bir caddenin araç girişine kısıtlama getirildi - Haber 18:02: Denizli'de 19 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi - Haber 18:00: ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haber 18:00: Afrika Birliği, Kovid-19 ile mücadele için 4 özel elçi atadı - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler