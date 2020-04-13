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Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, eski sevgilisi Seyfullah Kır'ın (23) evini taşlayıp annesi Fadime Kır'ı bıçakla yaralayan Büşra G. (17), emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, kavgaya karışan babası Hakan G., serbest bırakıldı.

13.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:54
Eski sevgilisinin evini taşlayıp, annesini bıçaklayan Büşra, adliyede

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, eski sevgilisi Seyfullah Kır'ın (23) evini taşlayıp annesi Fadime Kır'ı bıçakla yaralayan Büşra G. (17), emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, kavgaya karışan babası Hakan G., serbest bırakıldı.

Şahapgürler Mahallesi 1246'ncı Sokak'ta dün meydana gelen olayda Büşra G., bir süre önce ayrıldığı ve aynı mahallede yaşayan Seyfullah Kır'ın ailesi ile birlikte oturduğu evinin önüne gitti. Koronavirüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağını da ihlal eden Büşra G., binanın giriş katında oturan Seyfullah Kır'ın evinin penceresini taşlamaya başladı. Bunun üzerine Seyfullah Kır'ın annesi Fadime ile babası Necati Kır dışarı çıkarak, genç kıza müdahale etmek istedi. Büşra G, Seyfullah ve Fadime Kır çiftine bıçakla saldırdı. Fadime Kır, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Kızının peşinden giden Hakan G. ile evden çıkan kızın eski sevgilisi Seyfullah K. da kavgaya karıştı. Genç kız ile babası, daha sonra uzaklaştı. Apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kavga sonrası polis, Büşra G. ile babası Hakan G.'yi gözaltına aldı.

Büşra G. emniyetteki ilk ifadesinde, eski sevgilisi Seyfullah Kır'a sinirlendiği için evlerinin önüne gittiğini ve orada kendisini kaybettiği için bıçakla saldırdığını belirtti. Büşra G., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, baba Hakan G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, Fadime Kır ile hafif yaralanan Necati Kır'ın hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Dün çekilen görüntüler

Haber: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Mamak, Güncel
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