Eski sevgilisinin otomobilini kundaklattı

KAĞITHANE'de eski sevgilisinin aracını kundaklattırdığı iddiasıyla aranan şüpheli ve kundakçı yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldı. Alev alev yanan otomobil vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GÖNÜL İLİŞKİSİ BİTTİ ARABASINI YAKTIRDI

Otomobilin sahibi Nuray Ö., polise daha önce gönül ilişkisi olduğu 40 yaşındaki Ayhan A.'dan şüphelendiğini söyledi. Ayhan A.'nın otomobilini sattırmak istediğini ve kendisinin otomobilini satmadığı için ayrıldıklarını belirten Nuray Ö.'nün ifadesi üzerine polis çalışma başlattı.

BAŞKASINA YAKTIRDIĞINI KABUL ETTİ

Ekipler aynı gün Ayhan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Ayhan A.'nın 20 suç kaydı bulundu. Ayhan A. yangını Afganistan uyruklu 26 yaşındaki Usman K.'ya yaptırdığını itiraf etti. Polis ekipleri kısa süre içerisinde Usman K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN YAKILMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde aracın park edildiği sokağa gelen otomobilin bir kişiyi bırakarak olay yerinden uzaklaştığı, bir şüphelinin de girdiği otomobili yakıp olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul