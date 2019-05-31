31.05.2019 16:15
Haberler» Güncel » Haber

Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı

İspanya'da 2 çocuk annesi evli kadın, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince akılalmaz bir tuzakla karşı karşıya kaldı. Eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının kocasına gönderince, talihsiz kadın kendini astı.

İspanya'da evli ve 2 çocuk annesi Veronica Rubio, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince, çirkin bir şantajla karşı karşıya kaldı. Rubio'nun eski sevgilisi, birlikte oldukları dönemde çekilmiş cinsel ilişki görüntülerini genç kadının iş arkadaşlarına ve kocasına gönderdi. Yaşadığı çirkin olay karşısında neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın, bu utanca daha fazla dayanamayarak kendini astı.

32 yaşındaki Veronica Rubio, eski sevgilisinin barışma teklifini kabul etmeyince, hayatını şokunu yaşadı. İntikam almak isteyen eski sevgili, 2 çocuk annesi evli kadınla, sevgili oldukları dönemde çekmiş oldukları cinsel ilişki görüntülerini, önce Rubio'nun iş arkadaşlarana, daha sonra kocasına gönderdi.

CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİ İŞ YERİNDE YAYILDI

Iveco markasına bağlı fabrikada çalışan Veronica, iş yerinde yayılan cinsel içerikli görüntülerin ardından, kendisini baskı altında hissederek fabrikanın insan kaynakları müdürü ile görüştü. Fabrika yönetimi, fabrika protokolüne uygun bir şekilde kendisine her türlü desteğini vereceklerini söyleyip Veronica'ya olayı polise rapor etmesini söylediler.

EVİNDE KENDİNİ ASTI

Fakat talihsiz kadın, olayı polise bildirmek yerine evinde kendini asarak canına kıydı. İşçiler, olaydan sonra toplanıp protesto yaparken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kendini asan Veronica Rubio
Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı
İspanya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

YORUMLAR (3)
MEHMET: Üzücü, keşke intihar etmeseydi. Asıl intihar etmesi gereken biri varsa oda eski sevgilisi olmalıydı. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Biriyle beraber olmak bir şeyler yaşamak ayıp değil, hala insanlık olarak çok gerideyiz. Bu, yabancı ülkelerde de aynı olabiliyormuş. Bu zihniyeti hala taşıyıp bu şekilde yaşayan insanlar oldukça, daha çok namusu iki bacağa bağlarız umarım insanlığın bu gibi durumları aşması dileğiyle. . .
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
  • MEMMET SUS : sus lan ne bu sakin psikolog ayakları başına gelse aynısını sende yaparsın
    Yayından Kaldır
    0 0
  • SÜTÇÜ : Ya kardeşim mantıklı düşünüyorum diye ne rahatsın. En mahrem anlarının tanıdığın tanımadığın herkesle paylaşılması dünyada nereye gidersen git kişi için büyük travmadır.
    Yayından Kaldır
    1 0