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Eski sevgiliye tuzak kurup öldürmek istediler

Adana'da bir kişi dini nikahlı eşine eski sevgilisine pusu kurdurup öldürmek isterken polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

15.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:59
Eski sevgiliye tuzak kurup öldürmek istediler
Adana 'da bir kişi dini nikahlı eşine eski sevgilisine pusu kurdurup öldürmek isterken polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden firar ettiği öğrenilen Ömer B.(21) adlı kişi, 3 Nisan günü Gülpınar Mahallesinde borç para vermeyen Ömer Ümran D'nin (36) kullandığı toplu taşıma aracına ateş edip kaçtı. Zanlı daha sonra da Gürselpaşa Mahallesinde Mehmet Hüseyin Y. (21) isimli şahsa ateş edip kaçtı.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçip zanlıyı kısa sürede yakaladı. Polis Mehmet Hüseyin Y.'nin ifadesini aldığında şahıs kendisine eski sevgilisi olan Melisa Ö.'den (23) mesaj geldiğini bunun üzerine bu noktaya geldiğini daha sonrada onun dini nikahlı eşi tarafından kendisine ateş açıldığını söyledi. Bunun üzerine polis Melisa Ö.'yü de gözaltına aldı. Melisa Ö. ifadesinin ardından savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ömer B. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ömer B. "kasten öldürmeye teşebbüs ve yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Polis, 3. Sayfa
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