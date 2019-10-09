Haberler » Güncel » Eski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldı

Eski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldı

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın babası eski Siirt Belediye Başkanı Abdullah Bağış vefatının 30. yılında mezarı başında anıldı.

09.10.2019 16:04Eski Siirt Belediye Başkanı Bağış mezarı başında anıldı
Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın babası eski Siirt Belediye Başkanı Abdullah Bağış vefatının 30. yılında mezarı başında anıldı.
Zevye Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Egemen Bağış, Vali Ali Fuat Atik ile Bağış ailesi bireyleri ve yakınları katıldı.
İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Bağış, babasının kabri başında dua etti.
Abdullah Bağış için Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde de öğle namazından sonra mevlit okutuldu.
1974-1977 yıllarında Siirt Belediye Başkanı olarak görev yapan Abdullah Bağış, 1989 yılında vefat etmişti.

Abdullah Bağış, Egemen Bağış, Türkiye, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06 Yunus Emre anıldı
20:02 "Sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak"
20:02 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek...
20:02 Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin tahliyesine karar verildi
20:00 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Rabbim Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.
20:00 Hindistan'da muson yağmurları 2 binden fazla can aldı
20:00 Bakan Çavuşoğlu: "Sahada da masada da güçlü Türkiye'yiz hamd olsun"
9.10.2019 20:08:57