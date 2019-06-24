Eski Sırp askere insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapis

Bosna Hersek Mahkemesi, eski Sırp asker Sretko Pavic'i, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Pavic'in 1992'de Sırp asker ve polisler tarafından Bosna Hersek'in kuzeyindeki Prijedor'da Sırp olmayan nüfusa yönelik yapılan sistematik saldırılarda aktif rol aldığı belirtilerek, eski Sırp askerin insanlığa karşı suçtan 13 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Açıklamada, Pavic'in Prijedor'daki Boşnak nüfusun evlerini terk etmesi ve öldürülmesinde de yer aldığı kaydedildi.

İnsanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan Pavic hakkındaki karar duruşması bugün yapıldı.

Prijedor'da ne oldu?

Bosna Hersek'teki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan bin 775 Sırp bir ayda silahlandırıldı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi. Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi.

Kaynak: AA