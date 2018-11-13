Eski Sırp Askere Savaş Suçundan 7 Yıl Hapis

13 Kasım 2018 Salı 16:46



13 Kasım 2018 Salı 16:46

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Kljuc şehrinde savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Milanko Devic'e 7 yıl hapis cezası verildi.Sırbistan'daki Belgrad Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Devic, Temmuz 1992'de Kljuc şehrinde Boşnak sivillere yönelik savaş suçu işlemekten suçlu bulundu.Mahkemeden yapılan açıklamada, savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu olan Devic'in, Bogdan Sabota ve başka bir Sırp askerle İsmet Sljivar isimli Boşnak sivili silah zoruyla evinden çıkardığı bildirildi.Devic'in, beraberindeki iki askerle Sljivar'ı kurşuna dizdiği belirtilen açıklamada, maktulün cesedini ise Sanica Nehri'ne attıkları kaydedildi.Savcılık, Devic hakkında 9 yıl hapis cezası talep etmişti.Öte yandan, Bosna Hersek'in Bihac şehrindeki Kanton Mahkemesi de Sljivar'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan Sabota'yı geçen yıl görülen davada 8 ay hapis cezasına çarptırmış ancak Sabota'nın cezası temyiz kararı ile 6 aya düşürülmüştü.