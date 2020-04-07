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Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler çok farklı

Hakan Aksay ile Kuzey Gündemi'nde bugün | -"Özbek, Kazak ve Kırgızlar önlem alıyor, Türkmen ve Tacikler pasif" Rus.azattyq.org sitesi, Orta Asya'nın Korona ile mücadelesini analiz etti.

07.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:48
Hakan Aksay ile Kuzey Gündemi'nde bugün |
-"Özbek, Kazak ve Kırgızlar önlem alıyor, Türkmen ve Tacikler pasif" Rus.azattyq.org sitesi, Orta Asya 'nın Korona ile mücadelesini analiz etti.
-Yusuf Karataş, Evrensel Gazetesi'nde Suriye'deki Türk-Rus işbirliğini ele aldı: "Türkiye ya cihatçılarla ya da Rusya ve Suriye ile karşı karşıya gelecek"
-"Koronavirüs Ukrayna'da çok hızlı yayılabilir. Batı, Kırım'ın Rusya'ya bağlandığını kabul etmeye başladı" Gazeteci-yazar Okay Deprem Kuzey Gündemi'nin sorularını cevapladı. Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler çok farklı

Kaynak: DailyMotion.com



Etiketler: Asya, Güncel
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