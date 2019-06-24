24.06.2019 18:10
Haberler » Spor » Haber

Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner, hayatını kaybetti

Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner, hayatını kaybetti

Solunum yetersizliği nedeniyle özel hastanede tedavi gören Eski Bakan Yücel Seçkiner, hayatını kaybetti.

Solunum yetersizliği nedeniyle özel hastanede tedavi gören Eski Bakan Yücel Seçkiner , hayatını kaybetti.
5 gün önce Ankara 'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, tedavinin ardından durumu iyiye gitmesine rağmen bugün hayata gözlerini yumdu. Gençlik ve Spor Teşkilatı'nda milli sporcu ve genel müdür olarak da görev yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, 19 Haziran Çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Seçkiner için 26 Haziran Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlenecek. Seçkiner'in cenaze namazı programı ise daha sonra netleşecek.


Kaynak: DHA
ankara , özel hastane , yücel seçkiner , baka , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:05 All Of Mario Balotelli's Goals 2018/19
19:05 Incredible Goals: Vieirinha vs Aris
19:05 Hattrick Heroes: Samuel Eto'o scored a hat-trick as Barcelona qualifies into the last 16
19:05 Bernardo Silva's Best Moments 2018-19
19:05 Sergio Agüero's Best Moments 2018/19
19:05 Raheem Sterling's Best Moments 2018-19
19:05 Copa América Legends: Hulk