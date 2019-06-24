24.06.2019 18:51
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Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner vefat etti

Solunum yetersizliği nedeniyle özel hastanede tedavi gören Eski Bakan Yücel Seçkiner, hayatını kaybetti.

5 gün önce Ankara 'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner , tedavinin ardından durumu iyiye gitmesine rağmen bugün hayata gözlerini yumdu.

Gençlik ve Spor Teşkilatı'nda milli sporcu ve genel müdür olarak da görev yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, 19 Haziran Çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Seçkiner için 26 Haziran Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlenecek. Seçkiner'in cenaze namazı programı ise daha sonra netleşecek.

Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner vefat etti
Kaynak: DHA
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