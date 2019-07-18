18.07.2019 15:40
Haberler» Spor» Haber

Eski spor spikeri Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile görüntülendi

Ozan Doğulu, çocuklarının annesi Ece Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğini 2018 yazında bitirmişti. Bu ayrılığa eski spor spikeri ve şimdi şarkıcı olan Kübra Hera Aslan'ın neden olduğu iddia edilmişti.

Sevgililer önceki gün Arnavutköy'deydi. Objektifleri fark eden popçu, "Dikkat et bizi çekiyorlar" dedi. Ozan Doğulu bunun üzerine adımlarını hızlandırdı, Kübra Hera Aslan'dan uzaklaşmaya çalıştı.

OZAN DOĞULU'YA NE KADAR AŞIK OLDUĞUNU ANLATTI

Eski spor spikeri ve şimdi şarkıcı olan Kübra Hera Aslan, 10 yıl önce Miss Turkey ikinci güzeli seçildi. Uzun süre spor spikerliği yaptı. Şimdi hep hayalini kurduğu müzik dünyasına adım attı. Adı birlikte çalıştığı Ozan Doğulu'yla aşk dedikodularına karıştı. Hatta Doğulu'nun boşanmasının sebebi olarak gösterildi. Kübra Hera Aslan bugün Kanal D'deki '2. Sayfa'ya konuk oldu ve Ozan Doğulu'ya ne kadar aşık olduğunu anlattı.

"BANA YOL GÖSTERDİ"

Ben Ozan Doğulu'ya çok aşığım. Şöyle Ozan benim erkek arkadaşım olması dışında en iyi arkadaşlarımdan biri. Bu sektörde bana yol gösteren… Hem prodüktörüm, hem abim, hem arkadaşım hem de erkek arkadaşım.

Eski spor spikeri Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile görüntülendi

Eljif ElmasEljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş

KhabibKhabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde

Fikret OrmanFikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

FenerbahçeFenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi!

Ozan Doğulu, Arnavutköy, hera aslan, Magazin, Spor

YORUMLAR (9)
DELİ KADİR: Bayanda da ne dudak var be. . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HOŞAF: Kadın milleti hiç çekinmeden utanmadan yuva yıkar ve bundan büyük mutluluk duyar çünkü istediğini elde etmiştir.kadınlar canlarının istediği her şeyi yapmaya haklarının olduğunu düşünürler.ihtirasları yüzünden savaş çıksa ve milyonlarca insan ölse umursamazlar bile.kadın şeytandır.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CONİ: bende Ufak kardesiniz olabilirim isterseniz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TÜRKİYEM: abim derken
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SEFA: bula bula yer elmasınımı bulmuş
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÇETO: lokum gibi karı
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
GÜLYALIDAN UĞUR: aynen
Yayından Kaldır
1 0
EBULHAYRLI: SİNOP LOKUMU
Yayından Kaldır
0 0
SEVILAYYY61: 11 YILLIK EVLILIKLERINI YIKTI!!!!! OZAN DA AKLINA GIRMESINE MÜSAADE ETTI- AILESINE COCUKLARINA YAZIK OLDU . . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
16:29   Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
16:28   Profesyonel Liglerde sezon planlamaları açıklandı
16:27   Galatasaray, Falcao ile anlaştı
16:25   Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
16:21   Kendi transferine bahis yapan Sturridge'e ceza!
16:21   "Ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz"
16:20   Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik'i transfer etti