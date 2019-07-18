Eski spor spikeri Kübra Hera Aslan, Ozan Doğulu ile görüntülendi

Sevgililer önceki gün Arnavutköy'deydi. Objektifleri fark eden popçu, "Dikkat et bizi çekiyorlar" dedi. Ozan Doğulu bunun üzerine adımlarını hızlandırdı, Kübra Hera Aslan'dan uzaklaşmaya çalıştı.

OZAN DOĞULU'YA NE KADAR AŞIK OLDUĞUNU ANLATTI

Eski spor spikeri ve şimdi şarkıcı olan Kübra Hera Aslan, 10 yıl önce Miss Turkey ikinci güzeli seçildi. Uzun süre spor spikerliği yaptı. Şimdi hep hayalini kurduğu müzik dünyasına adım attı. Adı birlikte çalıştığı Ozan Doğulu'yla aşk dedikodularına karıştı. Hatta Doğulu'nun boşanmasının sebebi olarak gösterildi. Kübra Hera Aslan bugün Kanal D'deki '2. Sayfa'ya konuk oldu ve Ozan Doğulu'ya ne kadar aşık olduğunu anlattı.

"BANA YOL GÖSTERDİ"

Ben Ozan Doğulu'ya çok aşığım. Şöyle Ozan benim erkek arkadaşım olması dışında en iyi arkadaşlarımdan biri. Bu sektörde bana yol gösteren… Hem prodüktörüm, hem abim, hem arkadaşım hem de erkek arkadaşım.