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Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

Roma'da bu sezon istenilen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder'e eski sportif direktörü Monchi yeniden talip oldu. Monchi, bu kez milli yıldızı Sevilla'ya transfer etmek istiyor.

18.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:49

'da sakatlıktan geri döndükten sonra henüz ilk 11'deki yerini kazanamayan Cengiz Ünder için 'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sportif Direktörü Monchi'nin, Roma'ya getirdiği Cengiz Ünder'i yeni takımına da almak için görüşmelere başladığı kaydedildi.

Başakşehir'den 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tutan milli oyuncu, harika bir sezonun ardında geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 11'den düştü.

"KENDİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR"

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 22 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ondan daha iyi performans bekliyorum, kendini geliştirmesi lazım" ifadelerini kullamıştı.

Bu sezon 9 maçta 375 dakika süre alan Cengiz Ünder, 1 kez ağları sarsarken asist yapamadı.

Eski sportif direktörü Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor

Cengiz Ünder, Sevilla, İtalya, Roma, Spor


HABER YORUMLARI (2)
MESUT:Barcelona yolu Sevilla''dan geçer. Doğru tercih olur.
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BATTALGAZİ:Dünya devi sevilla. . . Şampiyonlar ligini almışmıdır??????güldürmeyin. . . .
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Spor

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