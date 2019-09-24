Eski Su Analiz Laboratuarı ile örnek oluyor

Laboratuar akreditasyonu ile test, sonuç ve raporların uluslararası kabul görmeye başladığını ifade eden ESKİ yetkilileri, 70'e yakın testin yapıldığı laboratuarda şebekeye verilen suların analizi dışında, içme suyunun temin edildiği Porsuk Havzası'nın da su kalitesinin düzenli olarak kontrol edildiğini belirttiler.

Kent merkezi ve kırsalda alt yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ESKİ, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirdiği Su Analiz Laboratuarı'na Türk Akreditasyon Kurumu'ndan akreditasyon belgesi aldı. İlgili kurum tarafından gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçen ve belgeyi almaya hak kazanan laboratuarın test, sonuç ve raporları uluslararası kabul görmeye başladı. Kimyasal ve mikrobiyolojik 45 parametrede akredite olan laboratuarın tüm kurum ve kuruluşlara analiz hizmeti vermeye başladığını belirten ESKİ yetkilileri başvuru bilgileri ve analiz listesinin ESKİ Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlandığını ifade ettiler.

Eskişehir halkının sağlıklı su tüketmesi amacıyla rutin analizlerin her gün büyük bir özenle yapıldığını belirten yetkililer, şebeke suyunun verildiği okul, cami, iş yeri gibi ortak kullanım alanları ile şebekenin uç noktaları, depolar ve terfi istasyonlarından alınan numunelerin hassasiyetle incelendiğinin altını çizdiler. Aynı zamanda, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan, mahalle statüsüne dönüşen köylerden, su havzası olarak bildirilen Porsuk Barajı ve Porsuk Çayı'nın Kütahya'daki girişi ile Sarısungur Göleti ve Ilıca Göleti'nden belli periyotlarla numune alındığını ifade eden yetkililer bu bölgeden toplanan numunelerde arsenik, siyanür gibi ağır metal analizlerinin de yapıldığını belirttiler.