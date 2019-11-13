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Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti

Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tufan Noyan, hayatını kaybetti.

13.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:44Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti
Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tufan Noyan, hayatını kaybetti.
Federasyonundan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 Kasım Perşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.

Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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