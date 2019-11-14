Haberler » Güncel » Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, son yolculuğuna uğurlandı

Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tufan Noyan, hayatını kaybetti.

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:07
Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tufan Noyan, hayatını kaybetti.
Federasyonundan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 Kasım Perşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.
Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, Futbol, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:45 Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı
16:44 Bursa kavgada amcasının oğlunu öldürdü
16:44 Aydın kuşadası'nda ab merkezi açıldı
16:44 Sivas-şentop türkiye, cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir-2
16:44 Orhan veli'nin ölüm yıl dönümünde şiirlerini okuyarak usta şairin mezarına yürüdüler
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:46:16