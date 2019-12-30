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Eski Süper Lig kalecisi İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı

Beylikdüzü'nde hastalanan oğlunu özel hastaneye getiren eski süper lig kalecisi, hastane çalışanları ücret bilgilendirmesi yaptığı sırada deliye döndü. Sinirlerine hakim olamayan şahıs, 'Bana paradan bahsetme oğlumu iyileştir' diyerek önce hastane çalışanlarına saldırdı, ardından müdahale etmek isteyen doktoru darp etti.

30.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:02

Süper Lig'de bir süre forma giyen ve daha sonra futbolu bırakan İbrahim Hasançebi, gittiği hastanede doktoru darp etti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 16.30 sıralarında 'nde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Süper Lig'de bazı takımlarda kalecilik de yaptığı öğrenilen İbrahim Hasançebi, yolda fenalaşan oğlunun özel bir hastaneye götürüldüğü bilgisini aldı. Panik halinde hastaneye gelen baba Hasançebi, oğlunun ciddi bir durumunun olmadığını öğrendi.

"BANA PARADAN BAHSETME OĞLUMU İYİLEŞTİR" DİYEREK HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

Hasta kayıt işleri için vezneye yöneldiği esnada hastane veznesinde görevli kadın çalışanlar, Hasançebi'ye tedaviye devam edilebilmesi için hastanede yapılan işlemlerin ücretli olduğunu ve bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Bu bilgilendirmeye sinirlenen eski kaleci Hasançebi, danışmadaki çalışanlarla tartışarak "Bana paradan bahsetme, evladımı iyileştir" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada vezne önünde bulunan butonu kaldırıp kadın çalışanlara vurmaya çalışan öfkeli baba ortalığı birbirine kattı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN DOKTORU DARP ETTİ

Bu yaşananları gören nöbetçi acil servis doktoru Kemal T. babayı sakinleştirmek için yanına geldiği esnada yumrukların hedefi oldu. Sinirden gözü dönen Hasançebi, acil servis doktoruna saldırarak darp etti. Hastane çalışanları araya girerek doktoru Hasançebi'nin elinden kurtarmaya çalıştı. Hasançebi bu sırada hakaret ve tehditlerine devam etti. Hastane çalışanları polis ekiplerine verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek saldırganı sakinleştirdi. Doktor ve hastane çalışanları Hasançebi'den şikayetçi olmadı.

İbrahim Hasançebi'nin uzun süre Süper Lig takımları Kayserispor, Karabükspor ve Eskişehirspor gibi takımların formalarını giydiği öğrenildi.

ESKİ KALECİNİN ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİĞİ O ANLAR KAMERADA

Yolda fenalaşan oğlunun getirildiği hastanede deliye dönerek ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın hastane çalışanlarıyla tartışarak, bankoda bulunan cihazı atma girişiminde olduğu ve çalışanın elindeki kağıtlara vurduğu, sonrasında ise müdahale eden doktora saldırarak tehditler savurduğu görülüyor.

Eski Süper Lig kalecisi İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı

Beylikdüzü, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (16)
KRAL2: bu keko kim ya. haber başlğına bakan da ünlü bi kaleci sanır.
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1 0
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BURAK: İyi Bi Dövemedinizmi Ağzını Burnunu Kırın
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ÖÖÖÖJJÖÖÖ: şikayetçi olmayın ahmaklar umarım kafanızı bir daha ki sefere kırar. . .
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5 2
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AA: Normal vatandaş olsa hastane yönetimi açıklama yapar boy boy, şikayetçi olur beyaza alarma basar, polis ters kelepçe takar. Yerim sizin insanlığınızı, paraya tapmayın .
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3 0
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ZENO 61: Slm önce hastaya mutahale yapılir sonra para meselesi ortaya çıkar çıkar ya çocuk oluyorsa ne olacak hastanenin yaptığı ınsanlık dışı olay
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VATANDAŞ: özür diliyorum herkesten ama insanın çocuğu söz bahsi olunca kimseyi gözü görmüyor.
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8 27
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TRET: ne alakası var?çocuğuna müdahale edilmiş. çıkarken parayı verecek. o 4 ayaklı para için yapmış. hepimizin çocuğu var. sanki orada çaılşan sekreter parayı cebe indirecek!o da bir çalışan. doktor da müdahale etmiş. böyle adamlara hizmeti 3 ay durduracaksın oldu bitti
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11 1
FATİH: Özel hastaneler böyle adamı dinden imandan çıkarırlar para para diye tutturuyorlar. Önce bir iyileştirin de sonra para isteyin.
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9 11
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YAŞLI KURT: ÖZEL HSTANE SEKTÖRÜ ARTIK TAMAMEN TİCARETE DÖNÜŞMÜŞ. EN İYİSİ GİDECEN DEVLET HAST. BEKLSEN DE DEVLET OLCAK
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SİVASLI: sonuna kadar haklı ben acil hasta getireceğim sen paranın peşinde olacaksın
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