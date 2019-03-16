Kaynak: İHA

Eski TBMM Başkanı Arınç seçim çalışmalarına destek verdi Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: "Benim yapacağım tek iş var, sandıkta Cumhur İttifakı için oy kullanmaktır" "Biri aday gösterilmişse verilen karara müdahale etme hakkın olmaz"MANİSA - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, memleketi Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kırkağaç Belediyesi tarafından Gelenbe ve Bakır mahallelerine kazandırılan iki çok amaçlı salonun açılış törenine katılarak Cumhur İttifakı için destek istedi. Kırkağaç Belediyesi tarafından Gelenbe ve Bakır mahallelerine kazandırılan iki çok amaçlı salon eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da katılımıyla açıldı. Törende konuşan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, belediye olarak ilçeye yapılan hizmetleri tanıtı. Gedüz'ün ardından konuşan AK Parti 23, 24 ve 25. dönem Manisa Milletvekili Recai Berber, Manisa Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle önümüzdeki dönemde Kırkağaç'ta çok daha büyük hizmetlerin devreye gireceğini söyledi. "Herkesin aklına geldiğini yaptıkları yerlere parti denmez" Törende konuşan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Partililerin eksiksiz bir şekilde sandığa giderek Cumhur İttifakı'na destek vermeleri gerektiğini belirterek, "Bu seçimlere giderken genel merkezimiz önemli bir karar aldı. Bu seçimlere Cumhur İttifakı olarak yani MHP ile birlikte girmek için karar alındı. Bu karara hiç birimiz hık mık edemeyiz. 'Bu Cumhurbaşkanımızın kararıdır, partimizin kararıdır, bunda da bir hayır vardır' diyerek koşa koşa cevap vermemiz gerekir. Bu seçimde hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Kendisini AK Parti'li ve MHP'li olarak gören kardeşlerimiz eksiksiz bir şekilde Cumhur İttifakı'na oy vermelidir. İki parti sandıkta oylarını birleştirmek zorunda. Böyle olursa bereket olur. Böyle olursa sinerji olur. Burada Cumhur İttifakı'nın adayı Gedüz kardeşimiz oldu. İki dönem yaptığı çalışmalara bakıldı ve birçok belediye başkan adayı vardı. Genel merkezimiz toplandı ve Gedüz'de karar kıldı. Hiçbir zaman ben böyle bir itirazı kendim için kullanmadım. O yüzden yapılan istişareler sonucunda Kırkağaç'ta Yaşar İsmail Gedüz'e karar verilmişse bize düşen hayırlı olsun, bütün gücümle senin yanındayım, arkandayım, senin karşına çıkmayacağım demeliydi. Partiler disiplinli kurumlardır. Herkesin aklına geldiğini yaptıkları yerlere parti denmez. Hoşlanmadığın bir şey varsa yeri gelince dile getirirsin. Sana bir şey sorulursa fazlasıyla konuşursun ama işin o kadar. Verilen karara müdahale etme hakkın olmaz. Biz böyle öğrendik siyaseti. 40 yıldır böyle yaptık siyaseti. Böyle yapmakta da fayda var. Benim yapacağım tek iş var, sandıkta Cumhur İttifakı için oy kullanmaktır" diye konuştu. Açılış törenine eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti 23, 24 ve 25. dönem Manisa Milletvekili Recai Berber, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, partililer ve vatandaşlar katıldı.