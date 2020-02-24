Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Temsilciliği tarafından düzenlenen "Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor" adlı programa katıldı.

Yıldırım, TÜGVA'nın erkek öğrenci yurdunda basına kapalı gerçekleştirilen programda, gençlere hitap etti.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA