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Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:18
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Yıldırım, Twitter'daki hesabında, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaja yer verdi.
Binali Yıldırım, mesajında, "Asırlık geçmişiyle tarihimize ışık tutan, bugün dünyanın dört bir yanında ülkemizin gür sesi olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Binali Yıldırım, AK Parti, İzmir, Politika
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