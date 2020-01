Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Elazığ depremi açıklaması Açıklaması

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin Akhisar'daki depremin hasarını atlatamadan Elazığ 'da daha büyük bir depremi yaşadığını belirterek, "Acımız orada daha büyük. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 14 saat geçmesine rağmen canlı olarak kurtarılan vatandaşlarımız var. Bu bizi bir nebze olsun teselli ediyor." dedi.AK Parti Manisa İl Başkanlığının Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Yıldırım, 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğündeki depremin hasar oluşturduğu Manisa'nın Kırkağaç ilçesini ziyaret etti.Depremin en çok hasar verdiği Karakurt Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, bölgede 300'ün üzerinde binada hasar oluştuğunu, bunlarla ilgili çalışmaları ivedilikle yapacaklarını söyledi.Yıldırım, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi talebiyle ilgili çalışmaları takip edeceklerini dile getirerek, "Hamdolsun can kaybımız yok. Hasarlı binalar var. Karakurt Mahallesi 100'ün üzerinde hasarlı binası olan önemli bir yerleşim yerimiz. Akhisar'da ise 200'ün üzerinde hasarlı bina var. Manisa yolunda buraya uğradık. En ağır hasarları yerinde gördük. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradaydı. O da gerekli tespitleri yaptı. Acil müdahaleler, ihtiyaçlar giderilmeye başlandı. Önümüzdeki süreçte her türlü destek yapılacak. Yapılan evler, binalar yerine gelir ama gider can geri gelmez." diye konuştu.Akhisar'daki depremin hasarı henüz yeniyken Elazığ'dan daha şiddetli bir depremi haber aldıklarını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:"Biz bugün buraya gelmeye karar verdiğimizde daha Elazığ'da, Malatya'da ses yoktu, deprem söz konusu değildi. Akşam 21.00 civarında orada buraya göre daha şiddetli bir deprem meydana geldi. Acımız orada daha büyük. Hayatını depremde kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Binin üzerinde yaralımız var. Acil şifalar diliyoruz. Bütün devlet gücüyle bütün kurumlarımızla müdahaleler yapılıyor. 14 saat geçmesine rağmen canlı olarak kurtarılan vatandaşlarımız var. Bu bizi bir nebze olsun teselli ediyor. Ümit ediyorum ki kurtarma çalışmalarımızla hepimizi sevindirecek sonuçları birlikte yaşarız. Depremle birlikte yaşamaya alışmamız gerekiyor. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Biz binaları ne için yapıyoruz? Gelecekte bizlere mezar olsun diye yapmıyoruz."