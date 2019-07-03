03.07.2019 15:39
Haberler» Güncel» Haber

Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un hayatını kaybeden ablası Emine Günsel Ajun, İzmir'de toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un hayatını kaybeden ablası Emine Günsel Ajun, İzmir'de toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süredir evinde tedavi gören Emine Günsel Ajun'un (90) cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.
Ajun'un kardeşi eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, taziyeleri kabul etti.
Kılanan cenaze namazına eski Sağlık Bakan Rıfat Serdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Unay ile Ajun ailesinin yakınları katıldı.
Ajun'un cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi. Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un acı günü
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:27   Yıldırım'da su kesintisi
17:27   Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
17:26   15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim (1)
17:25   Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı
17:25   Milli uçak ve helikopter için teknisyen yetiştirilecek
17:25   AP'nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli'den ilk açıklama
17:25   Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti