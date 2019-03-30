Eski TBMM Başkanı Şahin'den Aa'ya Ziyaret

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin
, Anadolu Ajansı
(AA) Karabük
Bürosunu ziyaret etti.
Büro sorumlusu Ahmet Özler
'den çalışmalar hakkında bilgi alan Şahin, 6 Nisan'da 99. yılına ulaşacak AA'nın yıl dönümünü kutladı.
"Kuruluşundan bu yana AA, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışından ödün vermeden yayın hayatına devam etti." diyen Şahin, tüm kurum çalışanlarına başarılar diledi.
Şahin ayrıca AA tarafından hazırlanan son 7 yıla ait almanakları da inceledi.
Karabük, Anadolu Ajansı, Mehmet Ali Şahin, Güncel
Kaynak: AA