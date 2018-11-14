Eski TBMM Başkanı Şahin'in Acı Günü

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin
'in hayatını kaybeden bacanağı Mustafa Kaplan
, toprağa verildi.
Bir süredir Bolu
'daki bir hastanede tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kaplan'ın cenazesi, yakınları tarafından Karabük
'ün Safranbolu
ilçesine getirildi.
Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki Sadiye Hanım Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kaplan'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Mehmet Ali Şahin
, AK Parti
Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaplan, burada kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Mustafa Kaplan,Karabük,Mehmet Ali Şahin
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:49