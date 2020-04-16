Eski Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün vefat etti
Eski Doğru Yol Partisi (DYP) Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün hayatını kaybetti.
16.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:44
İlgün'ün cenazesi, bugün Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Malkara'da 1940'da doğan İlgün, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İlgün, Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge ÇalışmaMüdürlüğü İş Müfettişliği ve Tekirdağ İl Genel Meclis üyeliği görevlerinde bulundu. İlgün, 15, 16, 20 ve 21. dönemlerde Tekirdağ Milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.
Kaynak: AA
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