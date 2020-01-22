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Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2022'ye kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022'ye uzatıldığını bildirdi.

22.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:56Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2022'ye kadar uzatıldı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 2022'ye uzatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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