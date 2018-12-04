Eski Trabzon Milletvekili Köseoğlu'nun Acı Günü

04 Aralık 2018 Salı 14:02



04 Aralık 2018 Salı 14:02

Eski AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun vefat eden annesi Hanife Sula, son yolculuğuna uğurlandı.Dün vefat eden Sula'nın cenazesi, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi. Ayşe Sula Köseoğlu ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.Cenaze namazına ailenin yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, eski milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Hanife Sula'nın yeğeni Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından cenaze, Maçka ilçesine bağlı Gürgenağaç Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.