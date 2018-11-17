Eski Trabzonsporlu Futbolcu, Haçkaspor'a Teknik Direktör Oldu

Eski Trabzonspor
'un forvet oyuncularından Nuri Yılmaz
, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Haçkaspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Haçkaspor'da futbol yaşamını tamamladıktan sonra yardımcı antrenörlük görevine getirilen Nuri Yılmaz, takımın teknik direktör Derya Mazlum ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına getirildi.
Nuri Yılmaz, Haçkaspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını belirterek, "Yarın sahamızda Bayburt
Belediyespor ile karşılaşacağız. Bu hafta yüksek tempoda neşeli, iyi bir şekilde çalıştık. Çalıştığımız oyun planını sahada uyguladığımız takdirde galibiyetle sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum." dedi.
Futbolcularımın isteğinin kendisini ilerleyen haftalar için de umutlandırdığını ifade eden Nuri Yılmaz, "Cezalı olan Murat Perker'in dışında eksiğimiz yok. Sakat oyuncularımız olan Gökçe
Muhçu ve Oğuz Dalgıç'ın da takıma katılması kadro yapısı için olumlu olacaktır. İnşallah Bayburt Belediyespor ile yeni bir sayfa açıp Haçkaspor'a yakışır işler yapacağız." diye konuştu.
Trabzonspor,Nuri Yılmaz
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:16