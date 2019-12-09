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Eski Trabzonsporlu futbolcu Tuncay Mesçi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un dün vefat eden eski futbolcusu Tuncay Mesçi'nin cenazesi toprağa verildi.

09.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:24Eski Trabzonsporlu futbolcu Tuncay Mesçi son yolculuğuna uğurlandı
'un dün vefat eden eski futbolcusu Tuncay Mesçi'nin cenazesi toprağa verildi.
Bordo-mavili takımda 1974-75 ve 1975-76 sezonlarında forma giyen Mesçi için İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Mesçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kurul başkanları ve üyeleri, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi Serdar Bali, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Cafer Tosun, eski kulüp başkanlarından Atay Aktuğ ve Salih Erdem, kulüp yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci, eski yöneticiler ve eski futbolcular katıldı.
Mesçi, kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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