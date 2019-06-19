19.06.2019 17:59
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Eski TRT spikerinden Şebnem Bursalı'ya flaş tepki

Eski TRT spikerinden Şebnem Bursalı

TRT eski baş spikeri Şener Mete TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın sorduğu 'terör' sorusuna tepki gösterdi.

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na, dün akşam TRT Haber'de katıldığı canlı yayında ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı tarafından yöneltilen terör örgütü sorusuna TRT'nin eski baş spikeri Şener Mete tepki gösterdi. Mete sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TRT'yi terör örgütü ile haber ilişkisi noktasına getirmeye hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

"TRT BİR DEVLET KURUMUDUR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mete, terör örgütünü muhatap kabul edecek tarzda soruların sorulmasının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi: "Siz, terör örgütünü bir muhatap kabul edecek tarzda soru soramazsınız. Orası devlet kurumudur, siyasi parti değil. Destekleyip desteklememesi konu bile edilemez orada. Örgütün kararını söyleyip, sanki onlardan haber alırmış gibi TRT'yi terör örgütü ile haber ilişkisi noktasına getirmeye hakkınız yok. Böyle bir soruyu kurumun personeli sorsaydı anında soruşturma açılır ve ağır ceza alırdı."

Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Magazin

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