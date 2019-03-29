Eski Türk-İş Genel Başkanı Kumlu'nun Vefatı

Kaynak: AA

Hak-İş Konfederasyonunca eski Türk-İş genel başkanlarından Mustafa Kumlu'nun vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlandı.Hak-İş'ten Kumlu'nun vefatına ilişkin yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:"12 Eylül darbesinin ürünü 2821 ve 2822 sayılı kanunların değiştirilmesi sürecinde büyük gayretleri olan Türkiye işçi hareketinin liderlerinden eski Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hak-İş Konfederasyonu olarak, merhum Kumlu'ya Cenabıhakk'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Türk-İş camiasına, sendikal harekete ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."