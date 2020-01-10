Haberler » Güncel » Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Canca'nın cenazesi toprağa verildi - Haber

Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Canca'nın cenazesi toprağa verildi

Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Ali Natık Canca'nın cenazesi defnedildi.

10.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:06Eski Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Canca'nın cenazesi toprağa verildi
Eski Judo Federasyonu Başkanı Ali Natık Canca'nın cenazesi defnedildi.
Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Canca için önce bir dönem il emniyet müdürü olarak görev yaptığı İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Törene, Canca'nın yakınları, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Ünal, Bölge İdare Başsavcısı Rıza Can, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.
Buradaki törenin ardından Canca'nın cenazesi, Muratpaşa Camisi'ne getirildi.
İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Canca'nın naaşı, Döşemealtı ilçesindeki Yeşilbayır Mezarlığı'nda defnedildi.
Canca'nın, geride kalan yıllarda kolon kanserini yendiği öğrenildi.

Antalya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:40  Dünyada sadece Denizli'de bulunan bir bitki türü keşfedildi (2) - Haber
15:40  Amasya'da alışveriş merkezindeki yangında ölenler son yolculuklarına uğurlandı - Haber
15:40  Mandala ile özgürleşin! - Haber
15:40  "Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Haber
15:36  KGK Çorum Temsilciliğine Hacı Odabaş atandı - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10.01.2020 15:42:24