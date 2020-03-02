Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Snob Magazin'in haberine göre; Türkiye 'de 42 tane anaokulu olduğunu ve yılda üç kez anaokullarını ziyareti için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Erberk, 36 yıl sonra bir itirafta bulundu.

'Aynı boyda olmamızı istemişlerdi'





Eski günleri yad eden Erberk, yılbaşı gecesi Zeki Müren ile yapmış olduğu danstan söz etti. Erberk, "18 yaşındaydım o dönem. Beni Zeki Müren'le dans etmem için çağırmışlardı. Çok heyecanlanmıştım. Zeki Müren'le dans edeceğim önceden belliydi. Rahmetli Zeki Müren'le dans ederken tir tir titriyordum. Hatta benden topuklu yerine düz bir ayakkabı giymemi rica ettiler. Aynı boyda olmamızı istemişlerdi" şeklinde konuştu.