18.06.2019 12:16
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Eski UEFA Başkanı Platini gözaltına alındı

Eski UEFA Başkanı Platini gözaltına alındı

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Adli yetkililerden edinilen bilgiye göre Platini, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sürecinde yapılan yolsuzluklarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarında gözaltına alındı.
Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verildiği oylamalarla ilgili, hakkında İngiliz basınında çıkan yolsuzluk iddialarını 2014'te reddetmişti. Platini, Fransız Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları, "Mesnedi olmayan ve toplumdaki imajı sarsmaya yönelik söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleriyle yalanlamıştı.
Adının yolsuzluk iddialarına karıştırılmış olmasına şaşırmadığını belirten Platini, dünya futbolunun geleceği için önemli bir zaman diliminde olduklarını ve bundan sonra çıkacak hiçbir şeyin kendisi için sürpriz olmayacağını vurgulamıştı.
Oylamalar sırasında 2022 Katar Dünya Kupası Komitesi'nden Muhammed Bin Hammam ile görüşmesini doğrulayan Platini, daha önce FIFA İcra Kurulu'nda görev almış bir yetkiliyle görüşmesinin devlet meselesi haline getirilmesine şaşırdığını ifade etmişti.
Kaynak: AA
Katar, Michel Platini, Spor

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