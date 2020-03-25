Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı - Haberler

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı cinayet suçlamasıyla gözaltına alındıSonat KEREMKIEV, (DHA) ? Ukrayna'da eski Dışişleri Bakanı Leonid Kojara'nın cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

25.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:00
Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı
Sonat KEREMKIEV, (DHA) ? Ukrayna'da eski Dışişleri Bakanı Leonid Kojara'nın cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı, basın servisinden yapılan açıklamada, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Leonid Kojara'nın cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Ukrayna'da yayın yapan İnter televizyon kanalının eski yöneticilerinden olan iş insanı Sergey Staritskiy, 21 Şubat tarihinde eski Bakan Kojara'nın evinde ölü bulunmuştu.
EVDE BERABER ALKOL ALDILAR
Polis yaptığı açıklamada, yapılan soruşturmada cinayet günü eski bakanın evinde 3 kişi ile birlikte alkol aldığı, çıkan tartışma sonrasında başka bir odadan getirdiği silahla Staritsiy'i öldürdüğünün tespit edildiği ifade edildi. 2012-2014 yılları arasında Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Kojara hakkında kasten adam öldürme şüphesiyle dava açılması bekleniyor. Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı Haberler
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Haberler
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’den karantina pozu Haberler
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den karantina pozu
Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak Haberler
Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak
Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu Haberler
Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Haberler
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Haberler
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

22:22: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi: (1) - Haber 22:21: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, korona virüs salgınının sona ermesi için dua etti - Haber 22:20: Denizli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Haber 22:20: KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı - Haber 22:19: Şarampole yuvarlanan otomobil yandı:  1 ölü - Haber 21:55: Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi - Haber 21:48: Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi - Haber 21:27: Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız - Haber 21:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır - Haber 21:02: Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı - Haber 21:08: Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti - Haber