13 Aralık 2018, 13:00
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Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu, Cezaevinde 36 Gün Kaldıktan Sonra Tahliye Oldu

FETÖ'den tutuklandıktan sonra Edirne Cezaevi'ne teslim olan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının Edirne'de teslim olarak F Tipi Cezaevi'ne konulan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

3 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi, Mutlu hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim'de onadı.

Hüseyin Avni Mutlu

36 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU

7 Kasım'da avukatlarıyla Edirne'ye gelerek teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında tahliye edildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:00



YORUMLAR (4)
TAHLİYE SEBEBİ???: SORU
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ŞK: iki gün sonra gene içeri atarlar
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ZAZA: (:(:(: :):):):);)...TAM ADALET TİYATROSU YAZIK
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