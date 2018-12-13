Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu Tahliye Oluyor

FETÖ/PDY davasında hakkında verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasının Edirne
'ye gelerek teslim olan ve F Tipi Cezaevi'ne konulan İstanbul
eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu
, 36 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye oluyor.
FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu
, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
36 gün sonra tahliye oluyor
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi
, Mutlu hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan verilen hapis cezasını 3 Ekim 2018'de onadı.
Geçtiğimiz 7 Kasım 2018 günü avukatlarıyla Edirne'ye gelerek, teslim olan Hüseyin Avni Mutlu, tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi
'ne konuldu. Cezaevinde 36 gün kalan Mutlu, dün akşam saat 17.00 sıralarında F Tipi Cezaevi'nden, Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakil edildi. Bugün akşam saatlerinde tahliye işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. - EDİRNE
13 Aralık 2018 Perşembe 13:58