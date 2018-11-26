Eski Vali Yardımcısına Bylock Tutuklaması

GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Karabük
eski Vali yardımcısı A.C. tutuklandı. Gaziantep
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen Karabük eski Vali Yardımcısı A.C. gözaltına alındı.
A.C. hakkında düzenlenen soruşturma evraklarıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep
Cumhuriyet Başsavcılığı,Gaziantep
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:55