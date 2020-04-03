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Eski vekilden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası eski milletvekili Süleyman Bölünmez, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira bağışta bulundu.

03.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:31
Eski vekilden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası eski milletvekili Süleyman Bölünmez, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası 22'nci Dönem Mardin bağımsız milletvekili Süleyman Bölünmez, kampanyaya 500 bin lira bağış yaptı. Sosyal medya hesabında bağışın makbuzunu paylaşan Bölünmez, "Ne zorluklar aştık hep beraber, ne kara bulutları dağıttık el ele vererek. Şimdi birlik olma zamanı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olarak ben de 500 bin lira bağışta bulunuyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ceyda Bölünmez Çankırı, Milletvekili, AK Parti, Güncel
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